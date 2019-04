Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Vloupal se do sklepa bytového domu

KROMĚŘÍŽSKO: Majitelům způsobil škodu za patnáct a půl tisíce korun.

V pátek navečer oznámil kroměřížským policistům devětadvacetiletý muž, že mu někdo ze sklepa odcizil jízdní kolo.

Pachatel se na bytový dům, který se nachází v lokalitě Slovan v Kroměříži, zaměřil někdy během uplynulých tří dnů. Nejprve se nezjištěným způsobem bez poškození vstupních dveří dostal do domu a následně sešel do suterénu, kde násilím překonal zámek na dveřích sklepa oznamovatele. Poté vnikl dovnitř a odcizil horské jízdní kolo v hodnotě patnáct tisíc korun. Poškozením zámku pak způsobil škodu pět set korun. Při krádeži ho nikdo z obyvatel domu nezahlédl.

Po odcizeném kole i pachateli, který se tímto jednáním dopustil trestných činů krádež a porušování domovní svobody, nyní pátráme. V případě dopadení mu hrozí až dva roky vězení.

Krádeže vloupáním do sklepních prostor jsou v bytových domech poměrně častým skutkem. Vedle důkladného zabezpečení vlastních kójí a přístupů do sklepních prostor, je na místě dbát na důsledné zamykání vstupních dveří do domů a na častou kontrolu uvedených prostor.

8. dubna 2019, por. Mgr. Simona Kyšnerová

