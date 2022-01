Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupal se do restaurace pro alkohol a cigarety

PRAHA VENKOV-ZÁPAD – Škoda byla předběžně odhadnuta na téměř 60 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Hostivice šetří případ vloupání do restaurace, z níž neznámý zloděj odcizil několik láhví tvrdého alkoholu a zatím nezjištěné množství krabiček cigaret.

Podle dosavadního šetření se dosud nezjištěný pachatel vloupal do restaurace v ulici Sportovců v Jenči v době od 17:30 hodin 1. ledna do dopoledních 11 hodin 2. ledna, kdy poškodil vstupní dřevěné dveře, kterými se dostal dovnitř a celá objekt prohledal. Následně odtud odcizil celkem 7 láhví tvrdého alkoholu, finanční hotovost a notebook. Poté se pozastavil u automatu na cigarety, do kterého se násilím dostal a z něj odcizil zatím nepřesný počet cigaret.

Ve věci policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to krádeže a poškození cizí věci, za což pachateli v případě dopadení hrozí trest odnětím svobody až na dva roky.

Aby se podařilo pachatele vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedeného místa v inkriminovanou dobu podezřelou osobu. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na obvodní oddělení policie Hostivice, nebo mohou kontaktovat zpracovatele případu na telefonním čísle 974 882 750. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

5. ledna 2022

