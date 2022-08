Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupal se do restaurace

DOMAŽLICE – Pachatel odcizil z restaurace 40 tisíc korun. Policisté po něm pátrají.

Dne 11. srpna 2022 v ranních hodinách přijali domažličtí policisté oznámení o vloupání do jedné z restaurací v obci Domažlice. K činu mělo dojít v tomto týdnu, a to v době od středečních nočních hodin do čtvrtečního rána. Dosud neznámý pachatel vnikl do vnitřních prostor restaurace otevřeným oknem. Z nezajištěné skříňky následně odcizil finanční hotovost ve výši 40 tisíc korun. Policisté z obvodního oddělení policie Domažlice ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež, případem se nadále zabývají a pátrají po pachateli.

nprap. Barbora Šmaterová

12. srpna 2022

