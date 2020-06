Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Vloupal se do prodejny

BLANENSKO: Zmizel trezor s finanční hotovostí a stravenkami.

Na prodejnu s potravinami v Rájci Jestřebí se v noci ze soboty na neděli 21. června zaměřil zatím neznámý zloděj. Do obchodu v ulici Komenského se dostal přes vypáčené vstupní dveře. Po násilném vniknutí do prodejny a dalších prostor ho zajímala pouze tržba. Prohledal kancelář, kde sebral drobné mince v hodnotě čtyř set korun. Poté našel a odcizil dva uzamknuté trezory a z prodejny odešel zadním vchodem. Jeden z trezorů byl prázdný, ve druhém se nacházela finanční hotovost přesahující sedmapadesát tisíc korun a stravenky v hodnotě téměř devět a půl tisíc korun. Způsobená škoda odcizením a poškozením byla vyčíslena částkou devadesát tisíc korun.



Policisté ihned po přijetí oznámení vyjeli na místo, kde provedli ohledání místa činu a zajistili stopy. Ve věci následně zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinů krádeže a poškození cizí věci a veškeré okolnosti případu dále prověřují.

Aby se podařilo pachatele dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události, kteří v inkriminovanou dobu mohli spatřit podezřelou osobu či osoby pohybující se poblíž prodejny. Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatele, který se do prodejny vloupal sdělte na nejbližší policejní služebnu, popř. na telefonní lince 974 631 396 nebo na bezplatnou linku 158. Za informaci předem děkujeme.

por. Lenka Koryťáková, 22. června 2020

