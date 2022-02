Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vloupal se do prodejních stánků

KARLOVARSKO – Nyní mu hrozí až tři roky vězení.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání devětatřicetiletého muže z Karlovarska, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci.

Těchto trestných činů se měl dopustit ve čtyřech případech během tří měsíců na různých místech v Karlových Varech. V listopadu loňského roku měl násilím vniknout do jednoho z prodejních stánků. Z toho měl odcizit finanční hotovost nebo mincovníky a poté z místa utéct. Na začátku prosince se měl pokusit vypáčit automat na pamětní mince, který poškodil. Nakonec z něj nic neodcizil a z místa odešel. Do dalších prodejních stánků v Karlových Varech se měl vloupat na konci ledna letošního roku. V prvním případě se mu podařilo do stánku vniknout a odcizit z něj finanční hotovost nebo téměř 100 ks poštovních známek. Ve druhém případě byl neúspěšný a z místa poté odešel.

Svým jednáním měl obviněný muž způsobit škodu přibližně 74 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na tři roky, jelikož byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen.

prap. Jan Bílek

mjr. Bc. Kateřina Pešková

10.2.2022

