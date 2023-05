Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Vloupal se do několika sklepních kójí a už je ve vazbě

JABLONEC NAD NISOU – Na obviněného muže, který se na různých místech města vloupával do sklepních kójí v bytových domech, včera soudce uvalil vazbu.

Tento týden komisař s Oddělení obecné kriminality v Jablonci nad Nisou zahájil trestní stíhání 45letého muže jako obviněného ze spáchání trestného činu krádež, kterého se dopustil v průběhu letošního roku v době od 5. ledna do 17. května.

Kriminalisté zjistili, že obviněný v uvedené době se dopustil celkem sedmi skutků na území města Jablonec nad Nisou a svým jednáním způsobil celkovou škodu ve výši 112.420,- Kč. Za použití násilí, zpravidla způsobeném odstraněním visacího zámku, vnikl do čtyř sklepních kójí v bytových domech, ze kterých následně odcizil jízdní kola, cestovní kufry, oblečení a potraviny – kávu, kompoty, konzervy, oleje a nealkoholické i alkoholické nápoje. Dále z volně přístupného prostoru domu v ulici Na Výšině odcizil elektrickou koloběžku a ze zahrady u domu v ulici Vítězslava Nezvala po překonání jeho oplocení z pletiva ukradl sekačku na trávu. Obviněný byl již v minulosti patnáctkrát soudně potrestán za páchání majetkové trestné činnost. Komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Včera soudce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou na základě podaného návrhu obviněného do vazby poslal. Nenapravitelnému recidivistovi tak nyní za spáchání uvedeného trestného činu vzhledem k výši způsobené škody hrozí trest odnětí svobody až na pět let.





26. 5. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

