Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupal se do kolárny a ukradl dvě jízdní kola

PLZEŇ – Zloděj vnikl do kolárny bytového domu a způsobil celkovou škodu přes čtyřicet tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Plzeň Slovany od dnešního dne řeší případ vloupání do kolárny, ke kterému došlo s největší pravděpodobností během dnešní noci v Koterovské ulici v Plzni. Neznámý pachatel vnikl do společných prostor domu, kde poté přistoupil ke dveřím vedoucím do kolárny, které násilím překonal. Následně mu již nic nebránilo v tom, aby si odnesl dvě horská kola v celkové hodnotě čtyřicet tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže a po pachateli pátrají.

prap. Ondřej Hodan

7. června 2022

vytisknout e-mailem