Vloupal se do kavárny

KROMĚŘÍŽSKO: Odcizil peníze.

Včera sdělil komisař z Oddělení obecné kriminality v Kroměříži podezření z trestného činu krádež osmnáctiletému muži z Kojetína.

Mladík se v neděli ráno vloupal do jedné z kroměřížských kaváren. Nejprve vypáčil vstupní dveře a poté vnikl dovnitř. Z peněženky uložené v šuplíku za barem následně odcizil dva tisíce čtyři sta korun. Nakonec vypáčil dveře vedoucí z kuchyně do společné chodby domu. Podivné zvuky z přízemí ale zaslechl třiapadesátiletý muž, který bydlí nad kavárnou. Šel tedy chodbu zkontrolovat. Tam narazil na mladíka, který se chystal odejít. Poté si všiml i vypáčených dveří. Zakřičel proto na manželku, ať zavolá na policii a neznámého mladého muže zdržel do příjezdu strážníků. Těm tvrdil, že v domě hledal svou kamarádku.

Mladík následně putoval na policii. Teprve u výslechu se policistům z kroměřížského obvodního oddělení k vloupání přiznal. Vydal také peníze, které v kavárně odcizil.

Vzhledem k tomu, že obdobnou trestnou činnost spáchal už v minulosti a byl za ni i odsouzen, hrozí mu nyní za krádež až tříleté vězení.

17. srpna 2021, por. Mgr. Simona Kyšnerová

