Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vloupal se do garáží

SOKOLOVSKO – Do jedné vnikl, do druhé už nikoliv.

Devětadvacetiletý muž měl v sobotu 13. června 2020 v odpoledních hodinách poničit zámek na vstupních dveřích a vniknout do řadové garáže v Sokolově. V té měl nářadí a vyjít ven, kde se odcizeným jím pokoušel poničit vrata do sousední garáže, kam měl v plánu také vniknout. To se mu ale nepovedlo, jelikož na místo přijela přivolaná policejní hlídka. Policisté muže zadrželi a převezli na obvodní oddělení k dalším úkonům.



Policisté z obvodního oddělení Sokolov – město muži sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, neboť se krádeže dopustil opakovaně.



Následně byl na základě nařízení výkonu trestu za jinou trestnou činnosti dodán do výkonu trestu odnětí svobody.

nprap. Jakub Kopřiva

18. 6. 2020

