Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vloupal se do domu zesnulého

LOUNSKO – Připravil si věci k odcizení, ale byl vyrušen.

Policisté zjistili totožnost muže, který se měl v srpnu vloupat do domu na Podbořansku. Podle jejich informací 39letý muž využil vědomí, že původní obyvatel domu zemřel. Původně neznámý pachatel vnikl na pozemek, kde nalezl volně ležící žebřík, a ten využil k cestě na střechu domu. Tam následně rozebral střešní krytinu a vlezl do domu, jenž byl tou dobou již neobydlený. Uvnitř jej pravděpodobně zaujala elektronika a vybavení domácnosti, které si připravil k odcizení.



Jakmile měl věci připravené, vyrušil jej svědek, který ho zahlédl přes okno a vyčinil mu. Neznámý se vyrušení zalekl, otevřel si okno a z domu se dal na útěk.



Dle zjištěných informací si dotyčný díky vyrušení odnesl pouze ovladač od televize, kterou měl připravenou k odcizení společně s dalšími věcmi. Po činu lounští policisté důkladným šetřením v okolí zjistili totožnost muže, jenž má mít vloupání do zmíněného domu na svědomí. Jako důsledek svého nerozvážného jednání si tento muž z Podbořanska převzal sdělení obvinění ze spáchání přečinu krádeže vloupáním. V případě uznání viny mu hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

21. prosince 2023

nprap. Jakub Mareš

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem