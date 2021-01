Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Vloupal se do domu a ukradl jízdní kolo

JABLONECKO - Muže, který v pondělí ukradl v domě jízdní kolo, policisté ještě v ten den zadrželi.

Včera komisař ze Služby kriminální policie a vyšetřování v Jablonci nad Nisou zahájil trestní stíhání 36letého muže jako obviněného ze spáchání zločinu krádež přečinu porušování domovní svobody, kterých se dopustil v pondělí 18. ledna. Tehdy krátce po šestnácté hodině násilím vnikl vstupními dveřmi do jednoho z domů v obci Plavy. Poté z chodby odcizil jízdní kolo v hodnotě 20.000,- Kč. Na vstupních dveřích způsobil předběžnou škodu ve výši 5.000,- Kč. Přivolaným policistům na místo činu se podařilo ztotožnit osobu pachatele i zajistit odcizené jízdní kolo, které si jeho majitel poznal. Policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldě pachatele zadrželi týž den v osmnáct hodin, tedy necelé dvě hodiny po činu. Celou věc si od nich poté převzali jablonečtí kriminalisté, kteří i nadále veškeré okolnosti celého případu prověřují. Obviněnému, který byl po provedených úkonech propuštěn ze zadržení na svobodu, nyní za spáchání uvedených trestných činů hrozí trest odnětí svobody až na osm let, a to vzhledem ke skutečnosti, že se skutku dopustil v době, kdy je v České republice vyhlášen nouzový stav.





20. 1. 2021

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

