Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupal se do dílny

HRÁDECKO – Neznámý pachatel vnikl do sídla firmy a odcizil desítky metrů měděných kabelů.

Policisté z obvodního oddělení Hrádek přijali oznámení v pondělí 17. října a ke skutku mělo dle oznamovatele dojít nejspíše v době od pátečního odpoledne do pondělního rána. V tu dobu ve firmě nikdo nebyl a neznámý pachatel se tam nezjištěným způsobem vloupal. Následně odcizil téměř 60 metrů měděných kabelů. To ale nebylo vše, protože poté ještě přistoupil k nápojovému automatu, do kterého se vloupal a odcizil z něj finanční hotovost 150 korun. Svým jednáním společnosti způsobil škodu téměř 50 000 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže a případem se dále zabývají.



prap. Ondřej Hodan

18. října 2022

