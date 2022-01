Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupal se do cukrárny, z ní ale nic neodcizil

RAKOVNICKO – Nevšimli jste si někoho podezřelého?

Rakovničtí policisté šetří případ vloupání do cukrárny v Lužné, kam se neznámý pachatel vloupal, ale nic odtud neodcizil.

Podle dosavadního šetření zatím nezjištěný pachatel, v době od odpoledních dvou hodin 3. ledna do ranních šesti hodin 4. ledna, se dostal nezajištěným plechovým okénkem do prostoru objektu, kde se následně pokusil vypáčit dveře do cukrárny. Posléze vyšrouboval panty vstupních vchodových dveří z vnitřního prostoru budovy, a nakonec poškodil okenní mříž tím, že ji vytrhl z úchytů.

Tímto jednáním nevznikla škoda na odcizení, ale na poškození ve výši okolo 2 tisíc korun.

Aby se podařilo pachatele vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedeného místa v inkriminovanou dobu podezřelou osobu. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na obvodní oddělení policie Rakovník, nebo mohou kontaktovat zpracovatele případu na telefonním čísle 974 880 700. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

5. ledna 2022

