Vloupal se do čtyř objektů

KROMĚŘÍŽSKO: Díky jeho trestní minulosti skončil ve vazbě.

Minulý týden ve čtvrtek obvinili kroměřížští kriminalisté ze spáchání trestných činů krádež a poškození cizí věci čtyřiadvacetiletého muže z Kroměříže.

Obviněný se v průběhu uplynulého měsíce vloupal do čtyř objektů ve městě Kroměříž. Počátkem září vypáčil okno lékárny a uvnitř poté z pokladen odcizil více jak šest tisíc korun. Koncem měsíce pak násilím vnikl do prodejny pekařství. Odtud si odnesl pokladní zásuvku s penězi, kávovar, mobilní telefon a cukrovinky. Způsobil tak škodu za bezmála dvacet čtyři tisíc korun. O den později vypáčil vstupní dveře do prodejny s potravinami. Ukradl zde notebook a deset tisíc korun. Jeho závěrečná vloupačka, kterou spáchal poslední zářijovou noc, se mu však stala osudnou. Vnikl do restaurace, odkud odcizil číšnické fleky s bezmála osmi tisíci korunami a cigarety. O pár hodin později už ale seděl u výslechu na policii.

Pachatel byl dopaden díky městskému kamerovému systému a pomoci městských strážníků.

Vzhledem k tomu, že se trestné činnosti dopouštěl už v minulosti a byl za ni i odsouzen, hrozí mu až tříleté vězení. V pátek na něj soudce uvalil vazbu.

5. října 2020, por. Mgr. Simona Kyšnerová

