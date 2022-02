Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupal se do chaty

KDYNĚ – Policisté pátrají po pachateli, který se vloupal do chaty a z této odcizil vzduchovou pušku a repliku bambitky.

V sobotu 19. února 2022 krátce před patnáctou hodinou přijali policisté z obvodního oddělení policie Kdyně oznámení o vloupání do rekreačního objektu v jedné z chatových oblastí v katastrálním území obce Kdyně, ke kterému mělo dojít v době od pátečních ranních hodin do sobotní osmé hodiny ranní. Neznámý pachatel násilným způsobem vstoupil na oplocený pozemek chaty, kde se pokusil vniknout do dřevěné kolny na nářadí. To se mu však nepodařilo, ale i přesto svým jednáním způsobil na kolně škodu. Poté násilným způsobem vnikl přes dřevěné dveře do samostatně stojící chaty, ze které odcizil vzduchovou pušku a repliku křesadlové bambitky. Pachatel způsobil škodu 4 000 korun na odcizených věcech a 9 000 korun na poškozených objektech. Policisté na místě provedli šetření, ohledání a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody. Případem se nadále zabývají, pátrají po pachateli a odcizených věcech.



nprap. Barbora Šmaterová

21. února 2022

