Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupal se do chalupy

MLÝNEC – Pachatel z objektu odcizil věci ve výši kolem devíti tisíc korun.

Borští policisté se zabývají případem vloupání, který se stal v době od 20. listopadu do 17. prosince letošního roku v obci Mlýnec. Do jedné rekreační chalupy tam vnikl dosud neznámý pachatel poté, co překonal uzamčené okno. Následně z objektu odcizil čerpadlo na vodu, kamnovec do kachlových kamen, indukční vařič a další věci. Svým jednáním tak majiteli způsobil celkovou škodu ve výši kolem 9 000 korun. Borští policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. Po pachateli a odcizených věcech pátrají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

18. 12. 2019

vytisknout e-mailem