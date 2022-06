Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupal se do chalupy

SUŠICKO – Neznámý pachatel násilným způsobem vnikl na pozemek a poškodil dveře od chalupy, kolny a zahradního domku. Odcizením a poškozením věcí způsobil pachatel škodu ve výši 70 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení policie Sušice přijali dne 26. června 2022 oznámení o vloupání do rekreační chalupy nacházející se v katastrálním území obce Petrovice u Sušice. K uvedenému činu mělo dojít v době od podvečerních hodin dne 19. června 2022 do dopoledních hodin dne 26. června 2022. Dosud neznámý pachatel násilným způsobem překonal oplocení pozemku rekreační chalupy, vstoupil na pozemek, kdy dále poškodil dveře od kolny, od zahradního domku a vstupní dveře od chalupy. Poničenými dveřmi pachatel vstoupil do jednotlivých objektů, ze kterých odcizil zahradní náčiní a vybavení. Odcizením věcí a poškozením oplocení a dveří způsobil zloděj škodu ve výši 70 tisíc korun. Sušičtí policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež a přečinu porušování domovní svobody, případem se nadále zabývají, pátrají po pachateli a odcizených věcech.



nprap. Barbora Šmaterová, DiS.

27. června 2022

