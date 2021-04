Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vloupal se do bytů, trafiky, dílny a sklepů

MOSTECKO - Litvínovan kradl v trafice, třech bytech, dílně a v osmi sklepních kójích; S kartou známé nakupovali a vybírali peníze.

S cizí kartou vybírali a platili

Mostecká policie obvinila z přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku ve spolupachatelství 24letou ženu z Mostu a 19letého Mostečana, ze stejného přečinu ve formě účastenství i 24letého muže z Mostu.

Dvojice si měla v nezjištěný čas v Mostě opatřit neoprávněně platební kartu jiné ženy, kterou všichni tři znali. Následně měl 24letý muž dvojici sdělit PIN ke kartě, který znal, neboť byl bývalým přítelem majitelky karty. Žena pak s 19letým mladíkem měla v sedmi případech vybírat z bankomatů finanční hotovosti a čtyřikrát v prodejnách pomocí cizí karty platili za zboží. Výběry i platby probíhaly v Mostě a v Lounech. Celkem z karty zmizelo 6 412 korun.

Vykradl osm sklepních kójí, tři byty, trafiku a dílnu

Celkem devět krádeží má mít dle mosteckých kriminalistů na svědomí 47letý muž z Litvínova. Muž vykrádal sklepy v Litvínově i v Mostě a na svědomí má mít i vloupání do tří bytů, jedné trafiky a firemní dílny. Vyšetřovatel muže, který byl již v minulosti za krádeže odsouzen a potrestán, obvinil z trestných činů krádeže vloupáním, poškození cizí věci a porušování domovní svobody. Obviněný se nachází v současné době ve výkonu trestu odnětí svobody, kde je pro jinou trestnou činnost.

Podle kriminalistů měl muž vniknout v Mostě do přízemního bytu oknem a odcizit měl peníze a šperky. Z jiného mosteckého přízemního bytu měl odnést vysavač a sprchový set, vše v hodnotě 10 000 korun. Do třetice kradl v centru Mostu v bytě, do kterého se dostal po rozbití okna. Byt prohledal a odnést si měl jízdní kolo za 15 tisíc korun. Poškodil zámek u zamčených bytových dveří a těmi pak byt opustil. V Litvínově se násilím vloupal po překonání uzamčených dveří do jedné trafiky. Ze zboží si měl vybrat 200 krabiček cigaret za 23 tisíc korun. V ulici SNP v Mostě se dostal do domu, kde podrobil prohlídce pět kójí, ze kterých po jeho nezvané návštěvě zmizelo nářadí, kbelíky barvy, DVD přehrávač, televizor a hodily se mu i brambory. V Litvínově se vloupal do tří panelových domů a následně kradl v suterénech domů, kde se vloupával do sklepních kójí a ukrást z nich měl dětské horské jízdní kolo, různé nářadí, notebook a další věci. Jindy měl krást v Záluží, kde vnikl do dílny jedné firmy a tam vzal elektrické a ruční nářadí za 170 tisíc korun. Litvínovan napáchal celkovou škodu ve výši 271 tisíc korun.

Most 23. dubna 2021

nprap. Ludmila Světláková

vytisknout e-mailem