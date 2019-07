Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Vloupal se do budovy, cílil na dobrovolné příspěvky

LIBEREC – Liberečtí policisté pátrají po pachateli vloupání do budovy technického muzea.

V noci na středu 24. července se vloupal dosud neznámý pachatel do budovy libereckého Technického muzea. Prostory, v nichž je vystavována unikátní sbírka dopravních prostředků, neodolala lapkovi, který se po rozbití skleněných výplní vloupal do prostor s motoristickými skvosty. Pachatel cílil na pokladničku, do níž návštěvníci vhazují dobrovolné finanční příspěvky na podporu muzea. Skleněnou nádobu zcela znehodnotil a odcizil finanční hotovost. Neurvalec během svého řádění poškodil také vystavované modely. Škoda, kterou svým jednáním způsobil, vyčíslili pracovníci muzea na částku 63tisíc korun.

Policisté ve věci okamžitě zahájili vyšetřování pro podezření ze spáchání přečinu krádež a poškození cizí věci. V případě dopadení tak pachateli může hrozit trest odnětí svobody až na dvě léta.

V souvislosti s vyšetřováním liberečtí policisté žádají veřejnost o spolupráci.

Kdokoli v noční době z úterý na středu 24. července zaslechl u budovy Technického muzea Liberec podezřelé zvuky, které by mohly souviset s vloupáním, zejména pak tříštění skla, či případně spatřil-li někdo podezřelou osobu nebo osoby u objektu, nechť se policistům přihlásí prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo přímo na služebně Obvodního oddělení Liberec – centrum. Jakékoli informace k osobě pachatele, svědků či informace k případu, mohou policistům významným způsobem dopomoci k jeho objasnění.

