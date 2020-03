Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupal se do automatu na ruční mytí vozidel

BENEŠOVSKO – Přístroj poškodil a odcizil částku přes 500 korun.

Benešovští policisté prověřují případ vloupání do automatu na ruční mytí vozidel. Toho se dopustil neznámý pachatel ze středy na čtvrtek, tedy ze dne 11. března na 12. března letošního roku. V provozovně mycí linky, která se nachází v ulici Pod Hřbitovem v obci Benešov, neoprávněně vnikl do automatu na ruční mytí vozidel. Tento automat poškodil, aby se mohl následně dostat dovnitř. To se mu podařilo a z vnitřních prostor přístroje odcizil hotovost přesahující 500 korun. Celou věcí se zabývají benešovští policisté, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže. V případě dopadení pachatele a uznání viny před soudem mu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

por. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

13. března 2020



