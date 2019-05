Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupal se do areálu krytého bazénu

PLZEŇ – Vloupal se do areálu krytého bazénu a způsobil škodu za téměř 50 tisíc korun. Policisté ho krátce po činu dopadli.

Policisté z obvodního oddělení Plzeň 2 zahájili úkony trestního řízení pro přečin krádež a poškození cizí věci. Prověřovaným je 41letý muž z Tachovska. Ten se 23. května 2019 v nočních hodinách vloupal do areálu krytého bazénu v Plzni. Za použití násilí překonal vstupní dveře do areálu, čímž poškozené společnosti způsobil škodu ve výši 25 tisíc korun. Následně vnikl do prostor vnitřního bazénu a v pánských šatnách poškodil kasičku elektronického fénu a instalovanou kameru. V přízemí areálu dále vypáčil dvě pokladny u automatu s dětskými suvenýry a z těchto odcizil 6 tisíc korun. Zřejmě mu to ale nestačilo, a tak poškodil ještě zámek u pokladny k automatu s občerstvením. Svým výše uvedeným jednáním způsobil škodu za téměř 50 tisíc korun. Zloděj z místa následně odešel. Policisté po shlédnutí kamerových záznamů zloděje na základě místní a osobní znalosti ztotožnili a ihned po něm začali pátrat. Po pár hodinách ho vypátrali a omezili na osobní svobodě. Policisté následně zjistili, že na muže středního věku byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu.

nprap. Michaela Raindlová

25. května 2019

