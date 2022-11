Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Vloupačky do domů objasněny

HRADECKO - Cizinec během 1,5 měsíce způsobil statisícové škody.

Královéhradečtí policisté na začátku týdne dopadli podezřelého muže z vloupání do rodinných domů, po kterém bylo na základě předchozího souhlasu státního zástupce vyhlášeno celostátní pátrání. Policisté 52letého muže zatkli v pondělí na jednom pražském nádraží. Po převozu do Hradce Králové ho obvinili hned ze tří trestných činů najednou. A to pokračujícího přečinu krádež, porušování domovní svobody a maření výkonu úředního rozhodnutí. Kladou mu za vinu, že během 1,5 měsíce se vloupal na Hradecku do 8 rodinných domů, odkud odnesl šperky, peníze a hodinky a vnikl na tři oplocené pozemky, které prohledal, ale odkud nic neodcizil. Všem poškozeným způsobil celkovou škodu za téměř 900 tisíc korun.

Z evidencí policisté zjistili, že v rejstříku trestů má obviněný muž již 7 záznamů a že na konci roku 2020 naposledy opustil brány vězení, kde si odpykal 4letý trest za majetkovou trestnou činnost. Navíc mu byl uložen 7letý trest vyhoštění z území České republiky. Dále zjistili, že byl v polovině července odsouzen za maření výkonu úředního rozhodnutí k 14 měsícům do vězení, kam však nestihl nastoupit, a proto nyní putoval přímo do výkonu trestu.

Pokud ho soudce uzná vinným, může mu pobyt ve vězení prodloužit až o dalších 5 let.

por. Iva Kormošová

16.11.2022, 13.30

