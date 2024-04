Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vloupačka do garáže

MOSTECKO - Policisté zadrželi podezřelé; Do cíle nedojeli.

Na konci uplynulého měsíce března zadrželi policisté hlídkové služby dva muže, kteří se měli v brzkých ranních hodinách ve staré mostecké zástavbě vloupat do garáže. Z té pak společně odnesli elektrokoloběžku. Policisté podle popisu na podezřelé narazili jen několik desítek metrů od místa činu. Koloběžku zadržení ještě před příjezdem hlídky odhodili. Policisté ovšem bezprostřední okolí prohledali a lup našli za plotem na zahradě nedalekého domu. Tam ležela také taška s páčidlem. I přes mnoho výmluv putovali muži ve věku 35 a 38 let rovnou do cely. Poškozením garáže včetně odcizené elektrokoloběžky způsobili škodu 20 tisíc korun. Na obvodním oddělení si oba převzali sdělení podezření ze spáchání přečinů krádež a poškození cizí věci, a to ve formě spolupachatelství. Starší z dvojice si v minulosti vyslechl hned několik rozsudků soudů v Mostě i Teplicích a byl potrestán za majetkové delikty. Pobýval i téměř dva roky ve vězení, ze kterého vrátil teprve před pěti měsíci. Ani mladší z podezřelých v minulosti nezahálel. Ten se vrátil z výkonu trestu před rokem, protože ho mostecký soud potrestal za obdobnou trestnou činnost. V případě odsouzení hrozí oběma další až tříletý pobyt za mřížemi.

Do cíle nedojeli

Jízda vozidlem se nevyplatila dvěma řidičům v Mostě. Na prvního narazili policisté hlídkové služby uplynulou neděli. Ten jel škodovkou ve večerních hodinách po tř. Budovatelů. Druhý motorista v Citroenu narazil na hlídku obvodního oddělení Zahradní o velikonoční pondělí v ulici Česká. Pro oba řidiče skončila silniční kontrola zadržením a převezením na policejní stanici. Strážci zákona totiž zjistili, že nemají za volantem co dělat. Prvnímu muži ve věku 27 let zakázal řídit všechna vozidla Magistrát města Mostu. Druhý kontrolovaný 37letý šofér pro změnu ignoroval rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 9. Oba si tak od policistů převzali sdělení podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za to mohou od soudu odejít v případě uznání viny až s dvouletým vězením.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

2. dubna 2024

