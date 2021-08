Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vloupaček se dopouštěli ve dvou

CHOMUTOVSKO - Napáchali škody za 140 tisíc.

Několikrát trestaní recidivisté mají mít podle zjištění chomutovských policistů na svědomí sérii krádeží a pokusů o krádeže, k nimž docházelo od února do dubna na různých místech v Chomutově. Původně neznámí pachatelé především v nočních hodinách násilím vnikali do objektů různých firem, hlavně do jejich kanceláří a kradli tam zejména peníze, ale také mobil nebo klíče od auta. Ne vždy byli úspěšní, do některých objektů se jim vniknout nepodařilo například proto, že se spustil alarm. Až napodruhé se jim také povedlo vloupat do skladu a prodejny potravin, kam to zkoušeli neúspěšně už v únoru. V dubnu se na stejné místo vrátili a z prodejny měli odcizit velké množství čokolád, cigaret, doutníků a tabáku v hodnotě téměř 30 tisíc korun.

Celkové škody, které pachatelé způsobili odcizením peněz a zboží, byly vyčísleny na bezmála 100 tisíc korun. Dalších téměř 40 tisíc korun činí škody, které vznikly poškozením objektů v důsledku použitého násilí při vloupání.

Policistům se šetřením podařilo ustanovit dva muže ve věku 62 a 34 let, kteří se měli vloupaček dopouštět společnými silami. Nejsou to žádní nováčci, oba dva byli v minulosti několikrát soudně trestáni zejména pro majetkovou trestnou činnost. Starší z nich je dokonce i v současné době za mřížemi, kde si odpykává už dříve uložený trest.

Oba muže komisař obvinil ze spáchání trestných činů krádeže a poškození cizí věci. V případě odsouzení jim hrozí až pětileté odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 5. srpna 2021

