Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vlopaní do objektu

ZBIROŽSKO - Pachatel, který se vloupal do objektu, odcizil věci v hodnotě téměř čtyřiceti tisíc korun.

Policisté obvodního oddělení Radnice prověřují vloupání do skladu firmy v jedné z obcí na Zbirožsku. Dosud neznámý pachatel z pondělí na úterý tohoto týden vnikl do objektu firmy, kde překonal vstupní dveře do vnitřního prostoru, ze kterého odcizil kompresor, úhlovou brusku a další nářadí v celkové výši téměř čtyřicet tisíc korun. Policisté po přijetí oznámení ihned vyjeli na místo, kde provedli neodkladné a neopakovatelné úkony. Případ kvalifikovali jako podezření ze spáchání přečinu krádeže, ve věci zahájili úkony trestního řízení pro uvedený trestný čin. Případem se nadále zabývají a po pachateli a odcizených věcech pátrají.





por. Bc. Hana Kroftová, DiS.

17. července 2019

vytisknout e-mailem