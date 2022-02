Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládl řízení

JABLONECKO – Mladý řidič nezvládl vlivem nepřiměřené rychlosti řízení a narazil do stromu.

Tento týden v noci z pondělí na úterý se stala dopravní nehoda v obci Malá Skála – Vranové. Kolem dvaadvacáté hodiny jel devatenáctiletý řidič s vozidlem Fiat Punto po silnici ve směru od Rakous do centra Malé Skály, kde vlivem rychlosti nezvládl řízení a vyjel mimo komunikaci. Následně narazil do vzrostlého stromu, s vozidlem se přetočil na bok a několik metrů se tak smýkal po vozovce. Poté se vůz přetočil zpět na kola a zůstal stát napříč vozovky. Mladý řidič při této havárii utrpěl zranění, se kterým byl převezen do nemocnice. Policisté vzhledem k jeho zranění na místě u něj dechovou zkoušku na alkohol neprovedli a vyžádali si odběr krve v nemocnici. Charakter jeho zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Předběžná výše způsobené škody činí částku 30.000,- Kč. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.







15. 2. 2022

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

