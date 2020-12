Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Vlivem mikrospánku přejel do protisměru

JABLONEC NAD NISOU – Řidič vlivem mikrospánku přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím vozidlem.



V sobotu 19. prosince se stala krátce po desáté hodině dopoledne dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v ulici Československé armády. Řidič s vozidlem Audi Q3 jel ve směru od centra města do Liberce, kde na rovném úseku silnice vlivem mikrospánku přejel do protisměru a narazil do boku protijedoucího vozidla Renault Clio, který byl vlivem nárazu odraženo mimo vozovku. Tam ještě narazilo do vzrostlého stromu. Při této dopravní nehodě byla zraněna řidička vozu Renault Clio a její nezletilý spolujezdec. Charakter jejich zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol byl u obou řidičů vyloučen provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Předběžná výše způsobené škody činí částku 150.000,- Kč. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.





23. 12. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

