Vlakvedoucí si přivolala policisty

HODONÍNSKO: Opilý a vulgární cestující skončil v policejní cele.

V sobotu večer volala na linku 158 vlakvedoucí z vlakové soupravy jedoucí z Veselí nad Moravou do Brna. Ve vlaku cestoval opilý muž, který byl vulgární, plival kolem sebe a budil pohoršení. Vlakvedoucí jej upozornila na jeho neslušné chování, a že bude z přepravy vlaku vyloučen. Ten však neustále vlakvedoucí hrubě nadával, a protože se obávala možného napadení a eskalace jeho jednání, tak to oznámila na linku 158. Po příjezdu policistů se muž také nezklidnil a začal nadávat zasahujícím policistům a odmítal po dobrém opustit vagon. Přes marné výzvy ke zklidnění a opuštění místa se policisté rozhodli opilého muže zajistit. Za použití donucovacích prostředků jej zpacifikovali a eskortovali do policejní cely. Třiatřicetiletý výtečník, který nadýchal 2,7 promile, tak měl postaráno o nocleh a hrozí mu projednání u přestupkové komise.

por. Bc. Petr Zámečník, 18. 3. 2019

