Vítězná série Petra Pastyříka pokračuje

Ze závodu Static Monster, který se konal v Ústí nad Labem, si tentokrát odvezl cenný bronz.

Závod Static Monster je již několikátý v řadě, kterého se zúčastnil policista Petr Pastyřík z inspektorátu cizinecké policie Praha Ruzyně, Ředitelství služby cizinecké policie.

Šňůru úspěchů započal Petr na Mistrovství České republiky v benchpress v Holešově, kde získal zlatou medaili a stal se absolutním vítězem mezi muži. Stříbrnou medaili v benchpress si odvezl z Mistrovstv Evropy, které se konalo na Slovensku a svou medailovou sérii, prozatím, zakončil bronzovou medailí ze závodu Static Monster, který se konal v Ústí nad Labem.

Tento závod, který v tom letošním roce určitě nebude poslední, je složen ze dvou disciplín, a to logliftu (dřevěná kláda, kterou soutěžící zvedá nad hlavu) a z mrtvého tahu. V první disciplíně si Petr zapsal výsledek 145 kilogramů a v té druhé, mrtvém tahu, to bylo 330 kilogramů. Díky těmto výsledkům si odvezl z Ústí nad Labem krásný bronz.

A jak vypadá takový závod v mrtvém tahu, při kterém si náš kolega zapsal 330 kilogramů, to můžete zhlédnout na našem videu.

V letošním roce Petra čekají ještě dva velké závody, Mistrovství České republiky v mrtvém tahu a Mistrovství Světa v Powerliftingu v Polsku.

Petrovi gratulujeme za dosavadní sportovní úspěchy a přejeme mu hodně štěstí v těch nadcházejících.

kpt. Renata Grecmanová

tisková mluvčí

Ředitelství služby cizinecké policie

24. září 2020

