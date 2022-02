Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Víte kolik policistů chrání vaše bezpečí v Olomouckém kraji?

K letošnímu lednu jich je úctyhodných 1925!

Od ledna 2018, kdy jich bylo 1767, jejich počet neustále úspěšně roste. Olomoucký kraj je jeden z mála krajů v celé republice, kde se toto daří (v lednu 2019 jich sloužilo celkem 1796, v lednu 2020 to bylo 1843, v lednu 2021 už 1 904 policistů a policistek). V průběhu posledních tří let se také podařilo otevřít několik nových policejních oddělení – oddělení hlídkové služby v Přerově a Prostějově a také policejní stanici v Javorníku.

Ředitel krajského ředitelství policie Olomouckého kraje plukovník Tomáš Landsfeld říká: „Rozhodně máme co nabídnout. Práce u policie je dnes atraktivní zaměstnání s jistotou platu, které má smysl a budoucnost. Naši policisté jsou součástí velké a silné organizace, která jde s dobou. Rychlým tempem modernizujeme techniku i vozový park. Využíváme moderní technologie 21. století. Od automobilů, motorek, čtyřkolek přes střelné zbraně, tasery a prostředky balistické ochrany až po komunikační a IT prostředky jako smartphony, tablety, notebooky, vysílačky a další.”

Víte jaké výhody a benefity získalo 160 nových policistů, kteří nastoupili do služebního poměru v Olomouckém kraji v roce 2021? Především jistotu platu a místa, jednorázový náborový příspěvek 75.000 Kč, 6 týdnů dovolené, pravidelné automatické navyšování platu, plat v plné výši v době pracovní neschopnosti kratší 30 dnů a v době ošetřování dítěte mladšího 10 let, příspěvky na dovolenou nebo na sportovní aktivity, možnost využívat zvýhodněné ubytování v rekreačních zařízeních Ministerstva vnitra, kariérní růst a možnost studia s nárokem na služební volno a služební příjem a spoustu dalších jistot a benefitů. V okrese Jeseník nováčci kromě práce získají i bydlení – přednostní pronájem městských a obecních bytů. Průměrný služební příjem policistů v Olomouckém kraji v roce 2021 byl 47. 576 Kč.

Díky náborové kampani bylo od jara 2020 přijato mnoho nových policistů, kteří opustili dnes nejisté pozice například v gastronomii, cestovním ruchu, dopravě apod. a dali přednost jistotě státního zaměstnavatele. Policie České republiky nabízí uplatnění všem, kteří mají maturitu z různých oborů studia. Po nástupu do služebního poměru se noví policisté během cca 12 měsíců naučí vše, co musí znát. Do služebního poměru se hlásí se i ti, kteří nedávno ukončili studium na střední škole, středním odborném učilišti s maturitou nebo na vysoké škole.

Spolupráce s mladými lidmi je v Olomouckém kraji dlouhodobá a úspěšná. Krajský policejní ředitel plukovník Tomáš Landsfeld říká: „Snažíme se policejní práci přiblížit dětem, studentům a veřejnosti a vždy to děláme atraktivní a interaktivní formou, tak aby se účastníci akce setkávali s policisty z terénu, aby si například mohli sednout do služebního auta, na služební čtyřkolku, obléknout neprůstřelnou vestu, zblízka si prohlédnout služební zbraně, aby to zažili takříkajíc na vlastní kůži. V rámci akcí tohoto typu se také dostanou do prostor policejních oddělení, včetně stálé služby, cely pro umístění zadržených osob, prostor služební kynologie, do služebních garáží atd., ať získají reálnou představu, jak vypadá prostředí, kde by třeba v budoucnu mohli najít své pracovní uplatnění. Akce tohoto typu jsou vždy velmi podnětné pro obě strany. Studenti se dozvědí spoustu informací o reálné policejní práci a zároveň naši policisté vítají možnost představit svoji činnost mladým lidem. Byť jsme kvůli pandemii museli dočasně tyto aktivity přesunout do online prostředí, běží dál.“

Hledáte atraktivní zaměstnání v Olomouckém kraji? Zaměstnání, které vás bude bavit? Pište na e-mail nabor.olomouc@pcr.cz a my vám rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy. Informace najdete také na webu nabor.policie.cz.

por. Bc. Martina Schrammová

22. února 2022

