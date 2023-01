Víte, jak se v zimě chovat v silničním provozu?

Povinnost užití zimních pneumatik - Dle §40a zákona 361/2000 Sb. mají řidiči povinnost použít zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března pokud: Je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. Lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. Povinnosti očistění vozu před jízdou - Dle §5 zákona 361/2000 Sb. (2) Řidič nesmí

i) řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran,

j) řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Vjíždění na pozemní komunikaci - Dle§ 23 zákona 361/2000 Sb. (3) Vozidla vjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci. Současně nesmí být zakryté: stanovené osvětlení a odrazky,

registrační značka a rozpoznávací značka státu,

vyznačení nejvyšší povolené rychlosti. Nejen v České republice, ale i v zahraničí můžete za nekvalitně očištěné vozidlo obdržet pokutu.