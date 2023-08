Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

PŘÍBRAM - Hledáme svědky havárie.

Příbramští dopravní policisté prošetřují havárii osobního vozidla, která se stala v katastru obce Jablonná.

K nehodě došlo 21. července 2023 krátce před čtvrtou hodinou odpolední na silnici II/118. Řidička osobního vozu Škoda Octavia zde z dosud nezjištěných příčin sjela do silničního příkopu a následně narazila do betonového propustku. Při nehodě se lehce zranila a z místa ji odvezla Zdravotnická záchranná služba k ošetření do Oblastní nemocnice Příbram.

Policisté zjišťují, jak k nehodě došlo a hledají její svědky. Podle zjištěných informací se totiž řidička sedící za volantem Škody Octavie měla vyhýbat neznámému protijedoucímu vozidlu, jehož řidič předjížděl cyklisty. V důsledku toho pak z vozovky úplně vyjela a skončila v příkopu.

Z tohoto důvodu hledají policisté nejen případné svědky této kolize, tedy například řidiče, kteří tuto situaci viděli, nebo ji zaznamenaly palubní kamery jejich vozů, tak i řidiče neznámého vozu či cyklisty, které měl protijedoucí řidič předjíždět.

Informace je možné sdělit policistům prostřednictvím linky 158, ti je následně předají dopravním policistům, kteří se prověřováním této nehody zabývají.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

1. srpna 2023

