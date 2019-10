Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Víte, co dělají vaše děti na internetu?

KROMĚŘÍŽSKO: Zveřejňováním filmů mladík porušoval autorská práva.

V předešlých dnech zahájil komisař Oddělení hospodářské kriminality v Kroměříži trestní stíhání proti osmnáctiletému mladíkovi z Kroměříže. Ten se dopustil trestného činu porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi. Nejedná se však o ojedinělý případ. Již v minulosti jsme několik obdobných skutků řešili.

Mladý muž ukládal na internetové úložiště filmy, ačkoliv k jejich zveřejňování a dalšímu sdílení neměl potřebný souhlas majitelů autorských práv. Odkazy ke stažení filmů sděloval veřejnosti takovým způsobem, že kdokoliv mohl mít k těmto souborům přístup prostřednictvím počítačové sítě. Trestnou činnost páchal více jak dva roky. K únoru letošního roku neoprávněně zpřístupnil uživatelům internetu 76 filmových titulů, jenž byly zveřejněny bez předchozího souhlasu majitelů autorských a distribučních práv, kterým tak způsobil škodu přesahující milion tři sta tisíc korun.

Právě způsobená škoda může nakonec překvapit nejen tyto mladé pachatele, ale i jejich rodiče. Děti totiž tímto jednáním mohou nevědomky způsobit velký zásah do rodinného rozpočtu. Nejde samozřejmě jen o majetkovou škodu, ale i o samotný způsob páchání této trestné činnosti. Mnohdy to, co se jeví jako běžné surfování a stahování dat na internetu, může být zákonem zakázáno. Sledujte proto, co vaše děti na počítači dělají.

Podnět k šetření policii dala společnost, která se zabývá ochranou autorských práv. Kriminalisté případ prověřovali více jak rok. V rámci šetření provedli v bydlišti podezřelého domovní prohlídku, při které zajistili počítač, který mladík užíval ke sdílení filmů.

Na tuto trestnou činnost pamatuje trestní zákoník až pětiletým vězením, peněžitým trestem, nebo propadnutím věci (například počítače, z něhož byly filmy neoprávněně sdíleny).

23. října 2019, por. Mgr. Simona Kyšnerová

