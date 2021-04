Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Víte co dělá vaše dítě na sociálních sítích?

Několik měsíců terorizování a psychických útrap si zažila rodina z Prahy. Tu si náhodně vybral pětadvacetiletý muž taktéž z Prahy, který jim znepříjemnil život a pravděpodobně je doživotně poznamenal.

Podezřelý si na sociální síti Tik Tok vybral zcela náhodně svou jedenáctiletou oběť. Před tím ji vůbec neznal a k tomu, aby se dostal do jejího života, mu stačila analýza videí na jejím profilu. Tím získal neuvěřitelné množství osobních údajů, její bydliště, adresu školy kam chodí a dokonce podle balkónu dokázal ztotožnit i bydliště kamaráda poškozené. Přístupy k účtům na sociálních sítích nezletilé dívky získal podezřelý tak, že z ní vylákal její telefonní číslo a následně po zvolení funkce obnovy hesla dívku přesvědčil, aby mu přeposlala svůj bezpečnostní kód. Tímto způsobem se mu podařilo proniknout i do jejího seznamu kontaktů.

Podezřelému se podařilo získat i intimní fotografie jedenáctileté dívky. To ale nebylo vše. Shodou okolností získal i choulostivý záběr její matky, kterou dcera omylem natočila v koupelně při živém vysílání. Tuto fotografii podezřelý také zneužil, když jí poslal matce dívky poštou na adresu jejího bydliště. Dopis doplnil o hanlivý text a výhrůžky, že dceru přepadne na cestě ze školy, přičemž tento plán doložil přesně vyznačenými GPS souřadnicemi míst, kde se nezletilá dívka v minulosti vyskytovala. Samotné intimní fotografie dívky pak podezřelý rozeslal do základní školy, některým rodinným příslušníkům i spolužákům a také je vystavil na veřejně přístupné pornostránky.

Dalším zajímavým aspektem případu je, že si podezřelý vytvořil falešný profil na sociálních sítích, kde se prezentoval jako vrstevnice poškozené. Získal si její důvěru a tímto způsobem od ní získával informace o jejích pocitech, které jí sám výše popsaným jedním způsoboval.

Poměrně nevídaný je i motiv podezřelého. Podle jeho slov ho k tomu vedla dlouhodobá frustrace z nenávistných komentářů na internetu, a tak se rozhodl někomu ublížit, aby se cítil stejně špatně jako on sám.

Případ vyšetřují kriminalisté čtvrtého policejního obvodu, kterým se díky dobré analytické práci povedlo podezřelého vypátrat. Nebylo to nic jednoduchého, protože se v internetovém prostředí maskoval a měl v IT částečné vysokoškolské vzdělání. Muž je stíhaný pro trestné činy výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, nebezpečné vyhrožování, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací. V případě odsouzení mu hrozí až šest let odnětí svobody. Stíhání probíhá na svobodě a muž se k činu doznal.

kpt. Jan Daněk – 7. 4. 2021

