Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vishing, další útok internetových podvodníků

DĚČÍNSKO - Žena během několika hodin přišla o téměř 200 tisíc korun; Do vězení se mu nechtělo...

Děčínští kriminalisté se zabývají se případem, kdy 29letou ženu z Děčínska kontaktoval z několika telefonních čísel muž, který se vydával za pracovníka banky s tím, že její bankovní účet byl napaden a její finanční prostředky na účtu je potřeba urychleně ochránit převedením na jiné bankovní účty. Podvodník tak z mladé ženy, která podle jeho instrukcí zaslala během jediného dne na několik bankovních účtů finanční hotovost, vylákal bezmála 200 tisíc korun. Případ kriminalisté prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu podvod a po neznámém pachateli pátrají.

Co dělat, pokud jste se Vy nebo někdo z Vašeho okolí s takovým podvodem setkali?:

Nereagujte na podobné hovory a v žádném případě nesdělujte k Vaší osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví.

Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte bezpečnostní / autorizační kód, který Vám přišel formou SMS zprávy.

Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu.

Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený přístup do Vašeho počítače.

Sledujte a pečlivě čtěte informace od Vaší banky v internetovém bankovnictví.

Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam zadáváte své osobní nebo přihlašovací údaje.

Aktualizujte software, antivirový program, firewall.

Buďte neustále ostražití, protože i vy se můžete stát cílem podobného podvodného jednání.

Během, nebo po takovémto podezřelém hovoru, si zaznamenejte údaje, které Vám útočník sdělil (jména, e-mailové adresy, čísla účtů, odkazy na webové stránky, apod.)

Zároveň varujeme:

Nereagujte na telefonní hovory, SMS zprávy, e-maily, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní další opatření. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku. Pokud Vás shora naznačeným způsobem již někdo kontaktoval, neváhejte se rovněž obrátit na tísňovou linku Policie České republiky na čísle 158 a celou záležitost oznamte.

Do výkonu trestu se mu nechtělo

Nastoupit k výkonu trestu odnětí svobody se pravděpodobně nechtělo 37letému muži z Děčínska. Do věznice ho dodala teprve až policejní hlídka, která muže v neděli 4. června ve večerních hodinách vypátrala při výkonu služby v Jiříkově. Provedenou lustrací policisté zjistili, že je na něj okresním soudem vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Muže policisté omezili na osobní svobodě, provedli s ním všechny potřebné úkony a ještě týž den jeho další cesta vedla do vazební věznice, kam jej policisté na základě uvedeného příkazu soudu eskortovali.

Děčín 7. června 2023

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

