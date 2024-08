Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Virtuální přítelkyně ho učila investovat

CHOMUTOVSKO - Další podvedený přišel o více než 3 miliony.

Případ podvodu, při němž 51letý muž z Chomutova přišel v přepočtu o celkem téměř 3,2 milionu korun, řeší chomutovští kriminalisté. Dotyčného před pár měsíci kontaktoval přes sociální síť neznámý pachatel vydávající se za ženu, která má pocházet z Číny, avšak pracovat a žít v Londýně. Nejprve spolu komunikovali přes Messenger, poté přes WhatsApp, a to o běžných věcech, seznamovali se. Chomutovan chtěl dotyčnou i vidět, proto spolu několikrát provedli videohovor. Přitom prý mluvila anglicky, avšak se zvláštním přízvukem a s ozvěnou. (Lze předpokládat, že pachatel při hovoru využil umělou inteligenci.) Komunikace byla postupně osobnější a dokonce společně plánovali budoucnost.

Žena mimo jiné mluvila o svých koníčcích a zmínila se o investicích do kryptoměny. Poté mu poslala graf svých investic, kde měla zhodnocených necelých milion dolarů, a muž viděl, jak ta částka každou chvíli narůstá. Zaujalo ho to a chtěl se také naučit investovat. Žena mu tedy radila, jak postupovat a on si dle jejích rad postupně nainstaloval aplikace pro obchod s kryptoměnami a na základě jejích pokynů tam ze svého účtu převáděl peníze v eurech a dolarech. Nejprve sice v aplikaci viděl, že se peníze zhodnocují, avšak když si chtěl jejich část vybrat, nešlo to, a za účelem výběru po něm bylo požadováno zaslání dalších „poplatků“, což učinil. Částky, které muž na investice a „poplatky“ posílal, většinou v přepočtu přesahovaly 100 tisíc korun, celkově převedl 36 plateb v souhrnné hodnotě bezmála 3,2 milionu korun. Další požadovanou částku již poslat odmítl.

Nyní se již ke svým „investicím“ poškozený nemůže nijak dostat a muž tak bohužel až pozdě pochopil, že šlo o podvod.

Policisté opakovaně varují veřejnost před různými podvody páchanými v „kyberprostoru“, přesto se však tyto případy neustále ve značné míře objevují. Podvodníci využívají různých triků, které se nezřídka opakují, ale také přichází nové „finty“. Například způsoby, jakými jsou budoucí oběti do podvodných investic vlákány, se různí. Někdy jsou to reklamy, často i s využitím fiktivních doporučení celebrit, jindy falešné novinové články a v tomto případě to bylo nabízené přátelství a rady virtuální přítelkyně ohledně investování…

Nenechte se připravit o peníze

Pamatujte, že v případě investování je riziko výhradně na straně investora. Volte proto pro zhodnocování svých peněz jen ověřené a renomované investiční společnosti.

Nikdy plně nedůvěřujte recenzím, ty může napsat kdokoliv.

Nepodléhejte manipulativnímu jednání, fiktivnímu doporučení celebrit, falešným novinovým článkům a už vůbec ne slibům zaručených investic bez rizika.

Nikdy neposkytujte vzdálený přístup k vašemu počítači nikomu, koho neznáte.

Pachatelé Vás mohou oslovovat například telefonicky, e-mailem, přes sociální sítě nebo lákavou reklamou. Nevěřte bezhlavě telefonním číslům volajících, protože i ID volajícího může být podvržené.

Neposkytujte ani žádné vaše osobní informace, nebo informace o vašem bankovnictví.

Pokud údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 16. srpna 2024

