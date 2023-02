Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Virtuální podvodník získal jeden a půl milionu

ZNOJEMSKO: Důvěřivá žena o půl milionu přišla a milion bude splácet.

Na obvodní oddělení policie ve Znojmě se tento týden dostavila osmapadesátiletá žena z našeho regionu a uvedla, že se stala obětí internetového podvodu. Před dvěma lety si založila účet u nějaké investiční společnosti, kterou našla na internetu. No a před pár dny jí z neznámého čísla volal muž a sdělil jí, že tato investiční společnost již nefunguje a z toho důvodu je potřeba u nich uložené peníze převést jinam. Prý si musí založit virtuální kartu a na ni ji pak peníze přepošlou. Nabídl ženě pomoc a vysvětlil další postup. Aby to pro ni bylo co nejpohodlnější, vše vyřeší za ni. Souhlasila s tím a dle jeho instrukcí si nechala do svého počítače nainstalovat program s dálkovým přístupem. A v tomto okamžiku se stala zásadní chyba. Důvěřivá žena se v jeho virtuální přítomnosti přihlásila do svého internetového bankovnictví a pak už bylo vše zcela v režii neznámého podvodníka. Z běžného účtu jí odcizil skoro půl milionu korun a ještě si na ni zřídil tři půjčky v celkové výši téměř milion korun.

V souvislosti s tímto případem opět připomínáme a zdůrazňujeme několik důležitých zásad:

Nikdy neposkytujte vzdálený přístup k vašemu počítači nebo mobilu nikomu, koho neznáte.

Neposkytujte ani žádné vaše osobní údaje, nebo informace o vašem bankovnictví.

Buďte opatrní a obezřetní a pamatujte, že hlavním cílem internetových podvodníků je získat vzdálený přístup na plochu vašeho počítače nebo mobilu a snadno pak odcizit vaše peníze.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 16. února 2023

