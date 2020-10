Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Virtuální nápadník opět v akci

OLOMOUC -Důvěřivá žena přišla o 34 000 korun

Olomoučtí policisté se od včerejšího dne zabývají dalším případem podvodného jednání prostřednictvím sociální sítě. Začátkem srpna letošního roku se 64letá paní seznámila na sociální síti Facebook s mužem, který jí oslovil jako první. Tvrdil jí, že žije v Anglii. Začali spolu komunikovat prostřednictvím sociální sítě a emailu. Zhruba o měsíc později jí napsal, že se nachází na nějakém ostrově, kde ztroskotal s lodí. Požádal ji, zda by mu neposlala 750 euro s tím, že tyto peníze potřebuje na zaplacení zálohy za přepravu balíčku, který pošle na její adresu. V balíčku se mělo nacházet 260 000 liber. Žena mu požadovanou částku zaslala. Následně ji kontaktovala přepravní společnost, že musí zaplatit dalších 7 050 euro z toho důvodu, že balíček byl zadržen v Itálii. Žena kontaktovala virtuálního nápadníka s tím, že tolik peněz nemá. Ten jí tvrdil, že peníze, které mu poslala, použil na nákup letenky do Itálie. Opět po ní požadoval peníze. Tentokrát 820 euro, a to údajně na koupi letenky do České republiky. Když mu žena řekla, že žádné peníze nemá, napsal jí, že jí pošle zpět 20 391 korun, ale potřebuje k tomu fotografii její platební karty. Žena mu ji poslala a s ní i platné kódy, které jí přišly prostřednictvím SMS. Následně však zjistila, že jí byly z bankovního účtu strženy peníze, celkem 13 800 korun. A do dnešního dne jí žádné peníze zpět nepřišly. Přišla tak o celkem téměř 34 200 korun. Vzhledem k tomu, že žena pojala podezření, že by se mohlo jednat o podvod, vše oznámila na policii.

V dané věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod, na který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody až na dvě léta.

Apelujeme znovu na občany, aby se řídili jednoduchými pravidly:

Neposílejte peníze nikomu, koho znáte pouze z virtuálního prostředí a nemůžete si ověřit jeho identitu, tito pachatelé vystupují pod falešnými profily a jejich jediným cílem je vylákat z Vás finanční prostředky!

Vždy se zamyslete se nad tím, zda byste půjčili stejný finanční obnos např. svému sousedovi, kterého dobře znáte, a obrátil by se na vás s prosbou o pomoc. Bohužel větší důvěru a potřebu pomoci dokáže vzbudit virtuální přítel, kterého jste nikdy neviděli a neznáte jej. Z toho se však téměř vždy vyklube podvodník a vám nezbyde nic jiného než dluhy a zkažený život.

16. října 2020

por. Mgr. Irena Urbánková

