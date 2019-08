Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Viník z místa ujel

DOLY - Policisté hledají řidiče, který havaroval a vozidlo nechal na místě.

Tachovští dopravní policisté hledají svědky nehody, která se stala včerejšího dne, tj. 7. 8., mezi 0:10 a 6:30 hod. v obci Doly. Dosud nezjištěný řidič jel uvedenou obcí ve směru na Bor s vozidlem Mazda 626. Z dosavadního šetření vyplývá, že při projíždění pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy dopravně technickému stavu vozovky, na mokré komunikaci nezvládl řízení a vyjel vlevo mimo silnici, kde narazil do kovového zábradlí a betonového můstku. Z místa nehody utekl, aniž by si splnil zákonem stanovenou povinnost, havarované vozidlo ponechal na místě.

Tachovští dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace k uvedené havárii, jež by napomohly její řádné prošetření, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 266, 974 337 251. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

8. 8. 2019

