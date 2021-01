Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Viníci ujeli od nehod

TACHOVSKO - Dopravní policisté se s žádostí o pomoc obracejí na veřejnost.

Tachovští dopravní policisté hledají svědky dopravních nehod, které se staly v uplynulých dnech na Tachovsku.



První nehoda se stala v době od 19. ledna od 19:00 hod. do 20. ledna 4:00 hod. v obci Lestkov. Zatím neznámý řidič s nezjištěným vozidlem tam u autobusové zastávky u místního kostela poškodil levé zpětné zrcátko a pravý přední blatník zaparkovaného autobusu značky Iveco. Poté z místa ujel, aniž by si splnil zákonem stanovenou povinnost.

Druhá nehoda se stala v době od 21. ledna od 19:00 hod. do 22. ledna 6:50 hod. v obci Tachov v ulici Máchova. Před domem č. p. 921 zatím neznámý řidič s nezjištěným vozidlem poškodil levou zadní část zaparkovaného osobního vozidla značky Škoda Rapid a z místa ujel.



V souvislosti s tím dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace vedoucí k řádnému prošetření uvedených nehod a ustanovení viníka, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 266, 974 337 251. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

27. 1. 2021

