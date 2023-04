Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vimperští policisté a strážnici si posvítili na řidiče

Prachatice – Vimperk – Společně i s dopravními policisty zkontrolovali na 38 řidičů a vozidel. (Hlasová schránka 974 236 116)

Z pátka 21.4.2023 na sobotu 22.4.2023 proběhlo ve Vimperku bezpečnostní opatření zaměřené na dodržování BESIPu s důrazem na řidiče pod vlivem alkoholu a omamných a psychotropních látek. Do akce bylo zapojeno celkem 8 policistů, a to z Obvodního oddělení Vimperk a z Dopravního inspektorátu Prachatice a dále dva strážníci Městské policie Vimperk. Celkem během noci ve Vimperku zkontrolovali na 38 řidičů a vozidel a uložili celkem 9 blokových pokut. Řidiči se dopustili překročení nejvyšší povolené rychlosti, nerespektování dopravního značení, jízdy bez řidičského průkazu a ve čtyřech případech k jízdě užili vozidlo s propadlou technickou kontrolou. Mezi přestupci byl také jeden chodec, který vstopil do vozovky ve chvíli, kdy mu na semaforu svítila "červená". Potěšující bylo, že nikdo z řidičů ve Vimperku nebyl za jízdy pod vlivem alkoholu a drog.

Dopravní policisté se však neradovali dlouho. Cestou do Prachatic konkrlovali ve Starých Prachaticích řidiče osobního vozidlo Audi A4, kterému při orientační dechové zkouškce naměřili dvě promile alkoholu v dechu. Řidič u sebe navíc neměl ani řidičský průkaz. Dopravní policisté již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

por. Bc. Martina Joklová

25. dubna 2023

