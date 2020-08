Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Víko poškodilo projíždějící vozidlo

SOKOLOVSKO – Škoda byla předběžně odhadnuta na 60 tisíc korun.

Ve středu 26. srpna 2020 došlo v dopoledních hodinách k dopravní nehodě na pozemní komunikaci třetí třídy poblíž Nového Sedla. K dopravní nehodě mělo dojít tak, že z autobusu značky Iveco, který řídila třiatřicetiletá řidička jedoucí z Královského Poříčí do Nového Sedla, se mělo odtrhnout víko zakrývající topení autobusu. To mělo následně odletět a narazit do čelního skla protijedoucího vozidla značky Volvo, které řídil dvaašedesátiletý muž. Od osobního automobilu se víko odrazilo mimo silnici. Po příjezdu policejní hlídky se oba řidiči podrobili orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem. Při dopravní nehodě nedošlo k žádnému zranění.



Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetřen

nprap. Jakub Kopřiva

27. 8. 2020

