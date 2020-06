Víkendový režim na hranicích s Polskou republikou

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR zůstává i nadále v platnosti.

Polská republika ode dne 13. června 2020 ruší dočasně znovuzavedení kontrol na vnitřních pozemních hranicích s Českou republikou. Z hlediska právního řádu České republiky však i nadále zůstává v platnosti ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. června 2020 (č.j. MZDR-20599/2020-7/MIN/KAN). Jeho dodržování bude Policie České republiky proto i nadále vyžadovat, a to prostřednictvím namátkových kontrol, při kterých se s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci intenzivně zaměří na úsek státní hranice s Polskou republikou v Moravskoslezském kraji.

V praxi to znamená, že ani o tomto víkendu se podmínky pro vstup do České republiky z Polské republiky nemění. Až do 14. června 2020 do 23:59 hod. musí tedy kdokoliv, kdo nespadá do výjimek vymezených tímto opatřením, při vstupu do České republiky předložit platný test na COVID-19 nebo podstoupit karanténu.

Vycestování z České do Polské republiky není žádným způsobem omezeno.

plk. PhDr. Ondřej Moravčík

12. června 2020

