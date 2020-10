Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Víkendový nákup za pět prstů jí nevyšel

CHOMUTOVSKO - Malou část zboží zaplatila, zbytek měla ukrytý v tašce; Vypátrali ji v hostinci.

Na nákup bez úmyslu ho celý zaplatit se vydala v sobotu 31letá žena z Jirkova. S sebou měla i svou několikaměsíční dceru. Kolem jedenácté hodiny dopoledne si v chomutovském hypermarketu vzala nákupní vozík a do něj uložila sedačku se svým dítětem.

Poté se již vydala do prostoru prodejny. V různých odděleních si do vozíku vkládala zboží, které většinou po chvíli přendala do své tašky, případně si je dala rovnou do tašky. Jak sama později uvedla, tak v nákupním vozíku záměrně nechala pouze nějaké ovoce a zeleninu, aby to nebylo tak nápadné. Za toto zboží pak zaplatila u samoobslužných pokladen. Za nimi však byla zastavena pracovníkem ostrahy, kterému pak ve služební místnosti z tašky vydala odcizené zboží v celkové hodnotě převyšující tři tisíce korun. Mezi těmito věcmi byla například dětská bunda, rámečky na fotografie, dětské výživy, brambůrky, zubní kartáček a krmiva pro zvířata.

Policisté, které kontaktovala právě ostraha prodejny, následně lustrací zjistili, že žena se do křížku se zákonem nedostala poprvé. V minulosti již byla odsouzena pro majetkový trestný čin. Hlídka tedy ženu zadržela a na policejní služebně si pak dotyčná převzala záznam o sdělení podezření z trestného činu krádeže. Vzhledem k předchozímu odsouzení může být v případě uznání viny potrestána až tříletým odnětím svobody.

Vypátrali ji v hostinci

Klášterečtí policisté tento týden vypátrali ženu, která měla být již přes měsíc ve výkonu trestu. Do vězení jí poslal soud za opakované neplacení výživného.

Žena však na výzvu soudu ve stanovené lhůtě do věznice nenastoupila, takže byl vydán příkaz k jejímu dodání do výkonu trestu. Na jeho základě provedli policisté šetření a dotyčnou vypátrali v jednom z hostinců v Klášterci nad Ohří. Poté ji eskortovali do příslušné věznice. Současně proti ženě zahájili úkony trestního řízení ve věci trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, z něhož je kvůli nenastoupení trestu podezřelá.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 8. října 2020

vytisknout e-mailem