Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Víkendové zprávy z Moravskoslezského kraje

Ms kraj

Frýdek-Místek - Ohrožení pod vlivem návykové látky

V sobotu 5. ledna 2019, okolo třiadvacáté hodiny, zastavili a kontrolovali ve Frýdku-Místku na ulici Nádražní policisté ze Speciální pořádkové jednotky řidiče vozidla značky Opel. Během silniční kontroly byl osmadvacetiletý řidič vyzván, aby se podrobil dechové zkoušce, při které mu byla naměřena hodnota dosahující téměř tři promile alkoholu v dechu. Policisté muže převezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za uvedený přečin muži hrozí až jeden rok vězení, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Karviná - Při vloupání odcizil i dětské sáně

Dosud neznámý pachatel v době od 4. do 5. ledna 2019 nezjištěným způsobem vnikl do sklepních prostor bytového domu na ulici Osvobození v Karviné. Následně zde násilím překonal vstupní dveře do sklepní kóje, ze které odcizil dětské sáně a čtyři hliníkové disky včetně pneumatik, čímž způsobil škodu přesahující 13 tisíc korun. Pachatel se v tomto případě dopustil hned dvou trestných činů, a to přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody, za které mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

Ostrava - Krádež hodinek

Ostravští policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže. Dosud neznámý pachatel odcizil z prodejního pultu hodinky značky Huawei, které byly zajištěny bezpečnostním kabelem napojeným na alarm. Ke krádeži došlo 5. ledna 2019 v době kolem 13:30 hodin v jednom z obchodních center v Ostravě. Svým jednáním pachatel způsobil škodu za 6 tisíc korun. Po pachateli a hodinkách pátrají ostravští policisté. V případě dopadení a odsouzení hrozí neznámému pachateli za uvedené jednání až dvouletý pobyt za mřížemi.

Kopřivnice - Krádež kabelky

Dosud neznámý pachatel odcizil 5. ledna 2019, v době od 17:25 do 18:45 hodin, v Kopřivnici na ulici Husova na dámské šatně krytého bazénu volně odloženou dámskou kabelku. V kabelce se nacházely osobní doklady, platební karty, mobilní telefon a finanční hotovost. Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na částku přesahující 9 tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro přečin krádeže a přečin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za které pachateli v případě odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi. Kopřivničtí policisté v této souvislosti žádají občany, kteří by k dané události mohli poskytnout jakékoliv informace, aby je kontaktovali na telefonním čísle 974 735 731, popřípadě na bezplatné lince 158.

por. Mgr. Petr Směták

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

oddělení tisku a prevence, 7. ledna 2019

vytisknout e-mailem Google+