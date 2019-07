Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Víkendové zprávy

Ms kraj - různé krádeže a nálezy munice

Na benzínku nešel vysávat, ale krást

Dne 24. 7. 2019 v Ostravě – Hrabůvce na benzínové čerpací stanici poškodil prozatím neznámý pachatel mincovník stojanového vysavače. Odcizil různé drobné mince v celkové hodnotě 130 korun. Poškozením však způsobil škodu mnohem vyšší a to 3 tisíce korun. Případ prověřují policisté jako přečin krádeže.

Vrátil se z noční a měl vykradený byt

Klíče zapomenuté v zámku dveří bytu v panelovém domě na ulici Čujkovova v Ostravě Zábřehu využil prozatím neznámý pachatel k protiprávnímu jednání. Majitel odešel na noční a pachatel v době od večerních hodin 25. do rána 26. 7. 2019 vnikl do bytu a odcizil mobilní telefon, keramickou vázu, hodinky, notebook a finanční hotovost 7 tisíc korun. Celková škoda přesáhla 26 tisíc korun. Ostravští policisté zahájili úkony trestního řízení pro přečiny krádeže a porušování domovní svobody, za které trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody do výše tří let.

Otevřená brána na pozemek domu přilákala zloděje

Zloději využijí každé příležitost, aby se mohli obohatit.

Bohužel se s tím setkal i majitelé nemovitosti v Ostravě Hrabůvce. Dne 24. 7. 2019 odpoledne využil pachatel otevřené pojezdové brány na pozemek rodinného domu. Vešel na zahradu a z neuzamčené garáže u rodinného domu odcizil elektrické jízdní kolo Crussis. Způsobená škoda činí 33 tisíc korun. Policisté pátrají po pachateli, který je podezřelý z přečinů krádeže a porušování domovní svobody.

Z chaty odcizil historické šavle, ale i vypreparovanou hlavu Muflona

V katastru obce Kunčice pod Ondřejníkem vnikl prozatím neznámý pachatel v době od 22. 6. do 26. 7. 2019 do rekreační chaty. Objekt prohledal a odcizil LCD televizor, herní konzoli, dvě historické šavle, dalekohled, nářadí, vypreparovanou hlavu Muflona a jiné. Před chatou vzal ještě lavici, židle a štípačku na dřevo. Majiteli vznikla škoda nejméně 36 tisíc korun.

Spící majitelce vykradl dům

Drzost pachatelů nezná mezí. Spánku majitelky a pootevřeného, nezajištěného okna využil pachatel obci Ženklava z pátku 26. na sobotu 27. 7. 2019. Vnikl do rodinného domu a z přízemí odcizil nalezené peněženky s hotovostí necelých 30 tisíc korun a platební karty. Následně přešel na blízký pozemek dalšího rodinného domu, kde odcizil sekeru Fiskars. Policisté z Kopřivnice pátrají po pachateli a zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinů krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Krádež úlu

Hlučínští policisté přijali v pátek 26. 7. 2019 oznámení o krádeži úlů. Pachatel odcizil úl se třemi nadstavci z pozemku v obci Dolní Benešov v době od 22. do 27. 2019. Včelaři vznikla škoda ve výši 7 500 korun.

Nálezy munice

Dne 26. 7. 2019 oznámila 48letá žena policistům, že na poli v Brance u Opavy nalezl jejich zaměstnanec předmět připomínající munici. Na místo vyjela hlídka policistů z Hradce nad Moravicí, která místo nálezu zajistila a přivolala policejního pyrotechnika z expozitury Frýdek Místek. Ten určil, že se jedná o dělostřelecký granát 10,5 cm, který si převzal k bezpečné likvidaci.

Policejní pyrotechnik jel na Opavsko o den později znovu, tentokrát přímo do Opavy na ulici Mahenova. Zde našel při výkopových pracích oznamovatel na svém pozemku v hloubce jeden metr různé zkorodované náboje. Policejní pyrotechnik si 262 ks nábojnic ráže 12,7 mm převzal k odborné likvidaci.

por. Bc. Pavla Jiroušková

28. 7. 2019

