Víkendové zprávy

Bruntálsko: Měl řídit podnapilý a s vozidlem narazit do plotu domu

Z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky je podezřelý 37letý muž z Prahy. Dnes, v sobotu v brzkých ranních hodinách, měl řídit osobní motorové vozidlo. Při jízdě v katastru Jindřichova na Bruntálsku měl s vozidlem sjet na okraj komunikace a narazit do oplocení domu a objektu na zahradě. Policisté odborným měřením zjistili, že muž usedl za volant pod vlivem alkoholických nápojů – přístroj vykázal hodnotu kolem 1,7 promile alkoholu v dechu. Policisté zadrželi na místě řidičský průkaz muže a zakázali mu další jízdu. Ke zranění při nehodě nedošlo, škoda je vyčíslena na vozidle na 100 000 korun, na poškozeném oplocení a objektu dalších 20 000 korun.

Muži hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let.



Frýdlant nad Ostravicí: Střet muže s vlakem

Dnes po poledni vyjeli policisté k železničnímu přejezdu ve Frýdlantu nad Ostravicí (okres Frýdek-Místek). Muž středního věku měl z dosud nezjištěných příčin vstoupit do prostoru kolejiště. Došlo ke střetu s projíždějícím osobním vlakem, jehož řidič již srážce nemohl zabránit. Muž na místě po střetu zemřel.

Policisté zajistili místo a okolí, ověřovali totožnost muže a dokumentovali informace a okolnosti události. Dosud nebyla zjištěna informace, že by se v tomto případě mělo jednat o cizí zavinění, policisté však i nadále informace kompletují a ověřují. Ke zranění cestujících ve vlaku nemělo dojít, dechová zkouška u strojvedoucího byla negativní.



Karviná: Vloupání do restaurace

Dosud neznámý pachatel se dnes vloupal do objektu restaurace v Karviné. Měl odcizit peníze a různé zboží, například lahve alkoholu. Majitel vyčíslil celkovou škodu na více než 20 000 korun. Policisté věc prověřují pro podezření z přečinu krádeže a přečinu poškození cizí věci. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest odnětí svobody až na dva roky.



Ostrava: Poškozené vozidlo

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu poškození cizí věci. Dnes oznámil majitel poškození svého osobní vozidla neznámým pachatelem, a to učiněním rýh v laku automobilu, který zaparkoval v noci na dnešní den v Ostravě – Zábřehu. Škoda se v tomto případě vyšplhala na 80 000 tisíc korun. Neznámému pachateli hrozí odnětí svobody až na jeden rok.



Opavsko: Nález munice v lese

Včera, v pátek odpoledne, přijali policisté oznámení, že katastru obce Chuchelná na Opavsku byla nalezena munice. Na místo byla vyslána policejní hlídka a pyrotechnik. Ten určil, že se jedná o minometnou minu ráže 82 mm z 2. světové války. Pyrotechnik munici bezpečně převzal.



Ostrava: Při nakupování okradená seniorka i mladá dívka

o Neznámý pachatel využil dnes dopoledne v prodejně potravin v Ostravě – Porubě chvíle, kdy téměř 80letá žena nevěnovala pozornost svým věcem. Z tašky na kolečkách jí odcizil peněženku, ve které paní měla osobní doklady a peníze. Škoda přesáhla 700 korun. Policisté věc prověřují pro podezření z přečinu krádeže.

o O kabelku s peněženkou, osobními doklady, mobilním telefonem a dalšími věcmi (například i dárkovými poukazy) přišla mladistvá dívka z Bruntálska. Včera odpoledne nakupovala v obchodním centru v Ostravě. Neznámý pachatel ji kabelku během vybírání si zboží odcizil. Škoda dosahuje 14 000 tisíc korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

V obou případech hrozí pachateli trest odnětí svobody až na dva roky.



Frýdek-Místek: Posprejovaná fasáda domu

Z přečinu poškození cizí věci je podezřelý neznámý pachatel. V přesně nezjištěné době koncem tohoto pracovního týdne poškodil fasádu domu ve Frýdku-Místku tím, že na ni sprejem nastříkal různé znaky. Majitel vyčíslil škodu na 2 000 korun. Za uvedené jednání hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.



Ostrava: Otevřel si klíčem, který majitel zapomněl v zámku dveří bytu

Neznámý pachatel využil v noci na dnešní den situace, kdy starší muž z Ostravy zapomněl podle dosud zjištěných informací v zámku bytu (z venkovní strany) klíč. Pachatel měl díky klíči dveře otevřít a odcizil ze vstupního prostoru bytu pověšenou bundu, ve které měl majitel mimo jiného peněženku s financemi a osobními doklady. Škoda je v tuto chvíli vyčíslena na téměř 8 000 korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinů krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání až tříletý trest odnětí svobody.



por. Mgr. Soňa Štětínská

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

oddělení tisku a prevence, 29. prosince 2018



