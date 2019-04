Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Víkendové zpravodajství

Kraj- požár tržnice a jiné události

Nový Jičín

Požár objektu městské tržnice

Dne 13. 4. 2019 v nočních hodinách přijali policisté oznámení o požáru objektu městské tržnice ve Frenštátu pod Radhoštěm, kde se nachází i byt. Z objektu bylo evakuováno pět osob (čtyři dospělé a jedno dítě), které se nadýchaly kouře a utrpěly lehké zranění. Policisté uzavřeli komunikaci, aby hasiči mohli likvidovat požár a nedošlo k ohrožení osob a dále evakuovali obyvatele ze sousedních domů. V tuto chvíli probíhá střežení objektu. Jakmile to okolnosti dovolí, bude provedeno ohledání místa - požářiště, kterého se budou účastnit specialisté, kriminalisté a policejní psovod se speciálně vycvičeným psem na vyhledávání akcelerantů hoření. Příčiny požáru a výbuchu jsou předmětem prověřování kriminalistů, kteří spolupracují s vyšetřovatelem hasičů.

Kdo s koho

Neustále informujeme občany, aby si dávali při nakupování pozor na své věci. Kapsáři vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí. Využívají nepozornosti a občas také ne zrovna ostražitého zacházení majitelů s cennostmi. Samotná krádež bývá velmi rychlá.

V této souvislosti se do nepříjemné situace dostala dne 12. 4. 2019 v Ostravě - Mariánských Horách 77letá žena. Při vcházení do lékárny jí pachatel odcizil z otevřené kabelky mobilní telefon. Způsobená škoda činí 4 tisíce korun.

V Opavě si nakupující povšimla kapsáře, který jí měl dne 12. 4. 2019 v obchodě, při výběru mléčných výrobků, odcizit z kabelky odložené ve vozíku, peněženku s hotovostí a platební kartou. Poškozená kapsáře následovala, oslovila jej a ten jí poté ještě v obchodě peněženku i s hotovostí vrátil. Policisté podezřelého ztotožnili, jednalo se o 38letého muže z Novojičínska. Je podezřelý z přečinu krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

V odpoledních hodinách dne 12. 4. 2019 v pekárně v Ostravě – Porubě využil pachatel nepozornosti poškozené a z kabelky, kterou měla zavěšenu na nákupním vozíku, jí odcizil peněženku. V ní byly doklady a hotovost 2 500 korun.

Na předcházení této majetkové trestné činnosti je zaměřena preventivně informační kampaň KDO S KOHO - https://www.policie.cz/clanek/kdo-s-koho-261570.aspx

Karviná

Odcizení letních pneu

Nemilé překvapení čekalo na majitele jedné z řadových garáží v Havířově – Šumbarku, do které násilím vnikl dne 11. 4. 2019 prozatím neznámý pachatel. Odcizil čtyři letní pneumatiky Hankook velikosti „15“. Způsobená škoda přesáhla 5 tisíc korun. Havířovští policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže.

Ostrava

Ze staveniště zmizely kanálové rámy i rošty

Ostravští policisté přijali oznámení o krádeži na staveništi v Ostravě – Porubě. V době od 11. do 12. 4. 2019 odcizil pachatel z volně přístupného staveniště přes dvě desítky použitých železných kanálových roštů a rámů. Škoda činí cca 25 tisíc korun.

Frýdek - Místek

Poškozený lak vozidla

Škodu nejméně 30 tisíc korun způsobil prozatím nezjištěný pachatel majiteli vozidla Volkswagen Touareg v obci Frýdlant nad Ostravicí v době od 12. do 13. 4. 2019. Ostrým předmětem poškodil lak zaparkovaného vozidla na různých místech a to třemi desítkami rýh. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu poškození cizí věci a pachateli hrozí trest odnětí svobody až do výše jednoho roku.

Jakékoli informace, které by napomohly ke zjištění pachatele, je možné telefonicky sdělit, byť i anonymně, na tel. číslo 974 732 731.

por. Bc. Pavla Jiroušková

14. 4. 2019

