Víkendové výtržnictví v kladenských ulicích

KLADENSKO – Jeden muž byl napaden na dvou místech.

Policisté z obvodního oddělení Kladno se zabývají dvěma případy napadení, v nichž v obou figuroval jeden člověk jako poškozený.

K prvnímu případu došlo v sobotu 28. února před půl dvanáctou v noci v podniku v ulici Čs. Armády v Kladně. Na tomto veřejně přístupném místě nejprve 35letý muž napadl padesátiletého muže tím, že do něj začal strkat, což viděli dva hosté podniku, šli ihned poškozenému pomoci a agresora zpacifikovali. Na muže, kteří pomohli napadenému, zaútočil pěstmi 37letý muž, přičemž oba kvůli napadení jejich vlastní osoby pustili pětatřicetiletého útočníka, který se v ten moment zvedl a začal útočit právě na tyto dva muže. Během úderů ale pětatřicetiletému agresorovi vyklouzlo z ruky vodítko se psem bojového plemena a ten se zakousl do levé nohy 46letému muži, který prvotně pomáhal poškozenému a poté zareagoval tak, že 35letého útočníka uhodil pěstí do obličeje.

Padesátiletého muže, který byl napaden v podniku v ulici Čs. Armády, potkala podobná situace pár minut po půlnoci 29. února, tentokrát v ulici Na Stráni. Tam na 50letého muže fyzicky zaútočil 55letý muž, který jej několikrát udeřil pěstí do obličeje, čímž poškozený upadl na zem a agresor ještě do něj několikrát kopl.

Policisté tyto případy šetří jako trestný čin výtržnictví, ze kterého jsou podezřelí čtyři muži a za jejich jednání jim hrozí v případě odsouzení až dvouletý pobyt za mřížemi.

2. března 2020

