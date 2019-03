Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Víkendové události

Ms kraj

Ostrava

Při nakupování přišly o věci

V sobotu 23. 3. 2019 v podvečerních hodinách v Ostravě přišly dvě nakupující o své věci.

V obchodě na ulici Nádražní pachatel odcizil poškozené z nákupního vozíku igelitovou tašku. V ní byla peněženka s doklady, finanční hotovostí 9 tisíc korun a platební karta.

V prodejně na ulici 30. dubna využil pachatel nepozornosti poškozené, která měla kabelku sice u sebe, ale otevřenou. V nestřeženém okamžiku ji z kabelky odcizil peněženku s hotovostí 300 korun a platebními kartami.

Policisté případy prověřují jako přečiny krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku případně krádeže, za což jim hrozí trest odnětí svobody až do výše dvou let.

V této souvislosti policisté opět apelují na občany, aby si chránili svůj majetek a nenechávali své věci bez dozoru. Někdy stačí jen chvilka nepozornosti… Nedejte zlodějům šanci a nenechte si vzít, co je Vaše!

Nový Jičín

Z garáže odcizil růžový bicykl

V Hostašovicích v době od 21. do 22. 3. 2019 vnikl pachatel na oplocený pozemek rodinného domu a následně do garáže. Objekt prohledal a odcizil růžové dámské horské jízdní kolo v hodnotě 10 tisíc korun. Pachatel se dopustil přečinů krádeže a porušování domovní svobody, za což mu hrozí trest odnětí svobody do výše tří let.

Frýdek Místek

Krádež sloupků na ohradu

Policisté z Frýdku Místku prověřují krádež sloupků na ohradu v obci Zelinkovice. Pachatel z volně přístupné pastviny odcizil 40 ks plastových sloupků a 1200 metrů drátu na elektronický ohradník. Způsobená škoda činí 9 tisíc korun.

Karviná

Posprejování plotu a auta

Škodu ve výši nejméně 8 tisíc korun způsobil prozatím neznámý pachatel majitelům rodinného domu v Orlové – Lutyni. V době od 22. do 23. 3. 2019 posprejoval růžovou barvou plot novostavby a zaparkované vozidlo Škoda Octavia. Policisté z Orlové zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu poškození cizí věci, za který pachateli hrozí trest odnětí svobody do výše jednoho roku.

Bruntál

Přišel o peněženku

Krnovským policistům oznámil 30letý muž, že v Krnově v průběhu pátečního dne vytratil peněženku, ve které měl hotovost přesahující 22 tisíc korun, platební kartu a doklady. Věc nalezl prozatím neznámý pachatel, který si ji měl ponechat. Policisté pátrají po pachateli a zahájili úkony trestního řízení pro přečiny zatajení nálezu a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Ze sklepa zmizelo drogistické zboží

V Bruntále na ulici Smetanova v době od 11. do 23. 3. 2019 vnik pachatel do sklepní kóje v jednom z činžovních domů. Prostor prohledal a odcizil drogistické zboží v hodnotě přes 6 tisíc korun.

por. Bc. Pavla Jiroušková

24. 3. 2019

